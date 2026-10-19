Скоординовані санкційні дії Європи та США можуть відіграти вирішальну роль у припиненні російської агресії.

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Євросоюз не скасовуватиме санкції проти Росії, доки Москва не припинить загарбницьку війну проти України.

Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо під час брифінгу в Брюсселі, пише Укрінформ.

Представницю Єврокомісії запитали, чи обговорювала американська сторона з ЄС пропозицію щодо закупівлі російського газу в межах можливого врегулювання війни РФ проти України та чи виключає Єврокомісія повернення до імпорту російського газу.

У відповідь Піньо нагадала про висновки Європейської ради, в яких висловлено жаль через попереднє рішення США тимчасово скасувати санкції щодо російського дизельного пального.

"Ми залишаємося на своїй позиції. Ще раз нагадаю: президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн чітко висловилася минулого тижня перед початком засідання Європейської ради, підтвердивши, що ми не скасовуватимемо жодних санкцій, доки Росія не припинить війну. Отже, позиція сформульована цілком однозначно", – заявила речниця.

Вона також підтвердила позицію ЄС, згідно з якою скоординовані санкційні дії Європи та США можуть відіграти вирішальну роль у припиненні війни.

16 жовтня президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ про скасування нових масштабних санкцій проти Росії, передбачених законодавством, названим на честь покійного сенатора США Ліндсі Грема – палкого прихильника оборони України.

Він також тимчасово скасував санкції щодо російського дизельного пального, дозволивши його постачання на світові ринки, щоб знизити ціни на пальне напередодні проміжних виборів у США, які відбудуться 3 листопада.