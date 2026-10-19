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ЄС не скасовуватиме санкції проти Росії, доки Кремль не припинить війну, – Єврокомісія

Скоординовані санкційні дії Європи та США можуть відіграти вирішальну роль у припиненні російської агресії.

ЄС не скасовуватиме санкції проти Росії, доки Кремль не припинить війну, – Єврокомісія
Прапор Європейського Союзу вивішують на фасаді парламенту
Фото: EPA/UPG

Євросоюз не скасовуватиме санкції проти Росії, доки Москва не припинить загарбницьку війну проти України. 

Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо під час брифінгу в Брюсселі, пише Укрінформ.

Представницю Єврокомісії запитали, чи обговорювала американська сторона з ЄС пропозицію щодо закупівлі російського газу в межах можливого врегулювання війни РФ проти України та чи виключає Єврокомісія повернення до імпорту російського газу.

У відповідь Піньо нагадала про висновки Європейської ради, в яких висловлено жаль через попереднє рішення США тимчасово скасувати санкції щодо російського дизельного пального.

"Ми залишаємося на своїй позиції. Ще раз нагадаю: президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн чітко висловилася минулого тижня перед початком засідання Європейської ради, підтвердивши, що ми не скасовуватимемо жодних санкцій, доки Росія не припинить війну. Отже, позиція сформульована цілком однозначно", – заявила речниця.

Вона також підтвердила позицію ЄС, згідно з якою скоординовані санкційні дії Європи та США можуть відіграти вирішальну роль у припиненні війни.

  • Він також тимчасово скасував санкції щодо російського дизельного пального, дозволивши його постачання на світові ринки, щоб знизити ціни на пальне напередодні проміжних виборів у США, які відбудуться 3 листопада.
  • Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що протягом 60 днів оцінюватимуть економічні наслідки обмежень.
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