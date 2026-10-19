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Генштаб: Сили оборони уразили ворожі РЛС і склади боєприпасів, а також місця скупчення окупантів

Під удари також потрапили вогнева позиція артилерії та позиція розрахунків БпЛА російської армії.

Генштаб: Сили оборони уразили ворожі РЛС і склади боєприпасів, а також місця скупчення окупантів
Фото: Генштаб

18 жовтня та в ніч на 19 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російської армії. Серед цілей – радіолокаційна станція, склади боєприпасів і скупчення живої сили окупантів. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зокрема, в районі Трубчевська Брянської області РФ, українські військові уразили радіолокаційну станцію.

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Систематичне ураження російських РЛС створює прогалини в радіолокаційному полі противника та послаблює його систему протиповітряної оборони. Це дозволяє Силам оборони України ефективніше застосовувати безпілотні системи – від тактичної зони вздовж лінії бойового зіткнення до військових об'єктів у глибині території РФ.

Також українські воїни уразили вогневу позицію артилерії та позицію розрахунків безпілотників російської армії в районі Лимана Першого Харківської області.

На Донеччині під удари ЗСУ потрапили:

  • склади боєприпасів у районах Грінталя та Тернового;
  • склад матеріально-технічних засобів у районі Пелагіївки;
  • скупчення живої сили окупантів у районах Свободного та Володимирівки.

Крім того, українські військові уразили скупчення російських військових у районі Набережного Запорізької області.

Робота по ключових військових цілях противника триває.

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