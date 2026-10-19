Генштаб: Сили оборони уразили ворожі РЛС і склади боєприпасів, а також місця скупчення окупантів

18 жовтня та в ніч на 19 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російської армії. Серед цілей – радіолокаційна станція, склади боєприпасів і скупчення живої сили окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Зокрема, в районі Трубчевська Брянської області РФ, українські військові уразили радіолокаційну станцію.
Систематичне ураження російських РЛС створює прогалини в радіолокаційному полі противника та послаблює його систему протиповітряної оборони. Це дозволяє Силам оборони України ефективніше застосовувати безпілотні системи – від тактичної зони вздовж лінії бойового зіткнення до військових об'єктів у глибині території РФ.
Також українські воїни уразили вогневу позицію артилерії та позицію розрахунків безпілотників російської армії в районі Лимана Першого Харківської області.
На Донеччині під удари ЗСУ потрапили:
- склади боєприпасів у районах Грінталя та Тернового;
- склад матеріально-технічних засобів у районі Пелагіївки;
- скупчення живої сили окупантів у районах Свободного та Володимирівки.
Крім того, українські військові уразили скупчення російських військових у районі Набережного Запорізької області.
Робота по ключових військових цілях противника триває.
- Підрозділи Сил оборони України уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників поблизу Донецька, ремонтну базу військової техніки на Луганщині та скупчення російських військових у Донецькій області.