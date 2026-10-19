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На Черкащині чадним газом отруїлися четверо людей, зокрема дитина

Рятувальники закликають регулярно перевіряти справність печей, димоходів і вентиляційних каналів.

На Черкащині чадним газом отруїлися четверо людей, зокрема дитина
Фото: З відкритих джерел

У Черкаській області чадним газом отруїлися четверо людей, зокрема дитина, повідомили у ДСНС.

У місті Кам’янка Черкаського району жінка 1962 року народження отруїлася чадним газом через несправність пічного опалення. Її госпіталізували до лікарні.

 Ще один випадок стався в селі Студенець Бобрицької територіальної громади. Там чадним газом отруїлися троє людей: двоє дорослих 1985 та 1986 років народження і дитина 2015 року народження. Від госпіталізації вони відмовилися.

Рятувальники нагадують, що чадний газ не має кольору й запаху, тому його неможливо виявити без спеціальних приладів. 

Щоб уберегтися від отруєння потрібно: 

  • регулярно перевіряти справність печей, димоходів і вентиляційних каналів;
  • не користуватися несправним пічним опаленням;
  • не перекривати димохід, поки паливо повністю не згоріло;
  • встановити у помешканні датчик чадного газу.
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