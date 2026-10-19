На Черкащині чадним газом отруїлися четверо людей, зокрема дитина

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У Черкаській області чадним газом отруїлися четверо людей, зокрема дитина, повідомили у ДСНС.

У місті Кам’янка Черкаського району жінка 1962 року народження отруїлася чадним газом через несправність пічного опалення. Її госпіталізували до лікарні.

Ще один випадок стався в селі Студенець Бобрицької територіальної громади. Там чадним газом отруїлися троє людей: двоє дорослих 1985 та 1986 років народження і дитина 2015 року народження. Від госпіталізації вони відмовилися.

Рятувальники нагадують, що чадний газ не має кольору й запаху, тому його неможливо виявити без спеціальних приладів.

Щоб уберегтися від отруєння потрібно: