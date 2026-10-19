Росіяни кілька разів атакували Дніпро, є постраждалі (оновлено)

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Росія 19 жовтня кілька разів завдавала ударів по Дніпру. Внаслідок удару, проведеного окупантами на світанку, пошкоджені будинки. Було відомо про постраждалу жінку. Пізніше ворог знову вдарив по місту, внаслідок чого постраждав чоловік.

Про це написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

«84-річна жінка постраждала через атаку росіян на Дніпро. Медики доправили її до лікарні», – повідомив він вранці.

Оновлення. Вдень Ганжа написав, що росіяни знову атакували критичну інфраструктуру міста. Госпіталізований 55-річний чоловік у стані середньої тяжкості, він перебуває під наглядом лікарів.

Уночі сили ППО знешкодили 21 ворожий БпЛА у небі над Дніпропетровщиною.