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Росіяни кілька разів атакували Дніпро, є постраждалі (оновлено)

Пошкоджені будинки та критична інфраструктура. 

Росіяни кілька разів атакували Дніпро, є постраждалі (оновлено)
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Росія 19 жовтня кілька разів завдавала ударів по Дніпру. Внаслідок удару, проведеного окупантами на світанку, пошкоджені будинки. Було відомо про постраждалу жінку. Пізніше ворог знову вдарив по місту, внаслідок чого постраждав чоловік.

Про це написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

«84-річна жінка постраждала через атаку росіян на Дніпро. Медики доправили її до лікарні», – повідомив він вранці.

Оновлення. Вдень Ганжа написав, що росіяни знову атакували критичну інфраструктуру міста. Госпіталізований 55-річний чоловік у стані середньої тяжкості, він перебуває під наглядом лікарів.

Уночі сили ППО знешкодили 21 ворожий БпЛА у небі над Дніпропетровщиною.

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