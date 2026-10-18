Росіяни більше 20 разів атакували Дніпропетровщину: постраждала людина

Також є пошкодження будівель.

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Російські окупанти в неділю, 18 жовтня, понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені заклад культури і автівка. Постраждала жінка. Лікуватиметься амбулаторно", – написав Ганжа в Telegram.

У Дніпрі внаслідок російської атаки пошкоджена інфраструктура. На Криворіжжі противник цілив по Грушівській громаді, пошкоджені аптека та приватна оселя.

У Синельниківському районі росіяни завдали удару по Миколаївській та Раївській громадах. Понівечені підприємство, сільгосптехніка, інфраструктура, фермерське господарство.