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На Харківщині росіяни атакували мікроавтобус і медзаклад, є поранені

Унаслідок удару постраждали 49-річний чоловік і 55-річна жінка.

На Харківщині росіяни атакували мікроавтобус і медзаклад, є поранені
Фото: Куп'янська РВА

На Харківщині російський безпілотник атакував мікроавтобус на трасі Великий Бурлук – Нова Олександрівка. Поранення дістали двоє людей.

Про це повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

Атака сталася 18 жовтня близько 08:30. Постраждали 49-річний чоловік і 55-річна жінка. Наразі їм надають медичну допомогу.

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Крім того, у селищі Великий Бурлук унаслідок ударів російських безпілотників пошкоджена будівля медичного закладу.

Також, за інфрмацією прокуратури, близько 09:30 у селищі Старий Салтів Чугуївського району ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль ВАЗ 2121. 

Поранення дістали 58-річний чоловік та його 55-річна дружина. Обоє постраждалих перебувають у легкому стані та відмовилися від госпіталізації.

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