У Чернігові росіяни атакували навчальний заклад

У Чернігові російський безпілотник влучив у територію одного з навчальних закладів міста.
Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у Telegram.
"За попередньою інформацією, БпЛА ворога влучив по території одного з навчальних закладів міста", – написав він.
Унаслідок атаки на навчальний заклад легкі травми отримав охоронець. Медичну допомогу йому надали на місці події. Від госпіталізації чоловік відмовився.
Наразі інформацію уточнюють.
- На Чернігівщині внаслідок російських атак постраждала жінка, також пошкоджені житлові та дачні будинки, автомобіль і господарська споруда.