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У Чернігові росіяни атакували навчальний заклад

Легкі травми отримав охоронець.

У Чернігові росіяни атакували навчальний заклад
Наслідки обстріли росіянами Чернігівської області
Фото: Нацполіція

У Чернігові російський безпілотник влучив у територію одного з навчальних закладів міста.

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у Telegram.

"За попередньою інформацією, БпЛА ворога влучив по території одного з навчальних закладів міста", – написав він.

Унаслідок атаки на навчальний заклад легкі травми отримав охоронець. Медичну допомогу йому надали на місці події. Від госпіталізації чоловік відмовився.

Наразі інформацію уточнюють.  

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