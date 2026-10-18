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Росіяни за добу завдали понад 1 700 ударів по Донеччині, семеро загиблих, 14 поранених

Під обстрілами перебували Слов’янськ, Краматорськ і Біленьке. 

Росіяни за добу завдали понад 1 700 ударів по Донеччині, семеро загиблих, 14 поранених
Фото: Поліція Донецької області

Упродовж минулої доби російські війська завдали 1 747 ударів по Донецькій області. Унаслідок атак семеро людей загинули, ще 14 дістали поранення.

Про це повідомила поліція Донеччини.

У Слов’янську росіяни завдали дев’ять ударів, сім із яких авіабомбами КАБ-250. Загинули шестеро цивільних, ще 13 людей зазнали поранень. Пошкоджені дев’ять багатоквартирних і 28 приватних будинків, а також торговельний кіоск.

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У Краматорську внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще одна дістала поранення. Війська РФ скинули на місто п’ять авіабомб КАБ і застосовували безпілотники.

У місті пошкоджені 11 багатоквартирних і шість приватних будинків, приміщення благодійного фонду, автомобіль швидкої допомоги та три цивільні автомобілі.

У Біленькому пошкоджень зазнали два приватні будинки, гуртожиток і автомобіль.

Крім того, сьогодні о 03:35 російські війська влучили у п’ятиповерховий житловий будинок у Краматорську. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

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