У Чернігівській області через російський терор поранена цивільна

У Любецькій громаді безпілотник влучив у подвір’я, а в Новгород-Сіверській громаді FPV-дрон пошкодив будинок та автомобіль.

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На Чернігівщині внаслідок російських атак постраждала жінка, також пошкоджені житлові та дачні будинки, автомобіль і господарська споруда.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

У Любецькій громаді російський безпілотник типу "Герань" атакував подвір’я. Унаслідок удару постраждала жінка, у будинку пошкоджені вікна. В іншому селі цієї громади через атаку безпілотника пошкоджений дачний будинок.

У селі Новгород-Сіверської громади російські військові вдарили FPV-дроном по оселі. Унаслідок атаки пошкоджені будинок та автомобіль.

Також увечері росіяни атакували "Геранями" Новгород-Сіверський. Там зруйнована господарська будівля. Пожежу загасили.