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На Херсонщині через російські обстріли поранені 32 людини

Пошкоджено 16 багатоповерхівок, два приватні будинки та автомобілі.

На Херсонщині через російські обстріли поранені 32 людини
Атака в Херсоні
Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області в Telegram

Минулої доби російські війська атакували населені пункти Херсонської області авіацією, безпілотниками та артилерією. Унаслідок обстрілів поранення дістали 32 людини, зокрема дитина.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем перебували Антонівка, Комишани, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Іванівка, Білозерка, Томина Балка, Берислав, Зміївка, Томарине, Милове, Новокаїри, Нововоронцовка, Михайлівка та Херсон.

Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області. 

Унаслідок атак постраждали 32 цивільних, серед них дитина. Також пошкоджено 16 багатоповерхових і два приватні будинки. Понівечено приватні автомобілі.

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