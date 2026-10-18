Унаслідок масованої атаки безпілотників у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області виникли пожежі, пошкоджено інфраструктуру, а частина міста залишилася без електропостачання. Губернатор Ленінградської області заявив про нібито збиття 126 БпЛА.

Про це повідомляють Telegram-канали Exilenova+, ASTRA та російська влада.

За даними Exilenova+, після численних влучань на території АТ "Петербурзький нафтовий термінал" у Великому порту Санкт-Петербурга виникла пожежа. Загоряння охопило резервуарний парк об'єкта.

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Термінал є одним із найбільших у Росії комплексів перевалки нафтопродуктів на Балтійському морі. Його пропускна спроможність становить 10–12 млн тонн на рік, а загальний об'єм резервуарного парку – 441 тисячу кубометрів.

Також під удар потрапив центр обробки даних "ВКонтакте" (VK) у Ленінградській області. За даними OSINT-аналізу ASTRA, поруч із дата-центром розташована електропідстанція 330 кВ "Восточная", яка також зазнала ураження.

Також компанія Ozon заявила про пожежу на своєму складі у Петербурзі після атаки дронів. Постраждалих немає.

Після атаки користувачі почали повідомляти про перебої в роботі соціальної мережі "ВКонтакте" та пов'язаних сервісів. У компанії підтвердили атаку безпілотника на дата-центр, водночас заявивши, що сервіси доступні користувачам у звичайному режимі.

У кількох районах Санкт-Петербурга зафіксували перебої з електропостачанням.

Крім того, безпілотник влучив у вантовий міст через Корабельний фарватер, який є частиною Західного швидкісного діаметра – платної автомагістралі, що з'єднує північну та південну частини міста. Міст завдовжки близько 622 метрів має вісім смуг руху. Ступінь його пошкоджень уточнюється, повідомляє ASTRA з посиланням на OSINT-аналіз відео, надісланого читачами.

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Пожежу також зафіксували в районі житлового комплексу "Дворцовий фасад" у селищі Стрєльна на південному узбережжі Фінської затоки. За даними ASTRA, аналітики встановили місце займання за фотографіями читачів. Що саме горіло та через що виникла пожежа, наразі не повідомляють.

Крім цього, ASTRA повідомила про пошкодження багатоквартирного будинку у Всеволожську Ленінградської області, приблизно за 20 кілометрів від Санкт-Петербурга. На оприлюднених знімках видно руйнування верхніх поверхів будівлі.

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов підтвердив займання на території нафтового термінала та повідомив про роботу рятувальників у кількох районах міста. За його словами, для безпеки обмежили роботу аеропорту Пулково.

У російському міноборони заявили про нібито збиття 1015 БпЛА.