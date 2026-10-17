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Генштаб: за добу відбулося 215 боєзіткнень, найактивніше ворог атакував на Покровському напрямку

Противник застосував 5173 дрони-камікадзе та 2088 разів обстріляв населені пункти й позиції українських військ.

Генштаб: за добу відбулося 215 боєзіткнень, найактивніше ворог атакував на Покровському напрямку
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Від початку доби 17 жовтня на фронті відбулося 215 бойових зіткнень. Найбільшу активність російські війська проявляли на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 28 атак. На Костянтинівському напрямку Сили оборони зупинили 15 штурмів, а на Гуляйпільському – 18.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні.

Протягом доби російська армія завдала одного ракетного та 65 авіаційних ударів, скинула 228 керованих авіабомб. Також противник застосував 5173 дрони-камікадзе та 2088 разів обстріляв населені пункти й позиції українських військ.

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На Покровському напрямку окупанти намагалися просунутися поблизу Добропілля, Дорожнього, Ганнівки, Чернігівки, Водянського, Красноподілля, Мирного, Сергіївки, Молодецького, Миколаївки, Муравки та Новопавлівки.

За попередніми підрахунками Генштабу, на цій ділянці фронту протягом доби ліквідували 82 російських військових, ще 21 поранили. Українські захисники знищили 22 одиниці автомобільної техніки, один спеціальний засіб і 32 укриття противника. Також знищили або подавили 209 безпілотників різних типів.

На Костянтинівському напрямку росіяни атакували в районі Костянтинівки та в бік Новоселівки, Миколайпілля, Райського, Грузького, Вільного й Кучерового Яру. Сили оборони відбивали 15 штурмів.

На Гуляйпільському напрямку українські військові відбили 18 атак у районах Різдвянки, Долинки, Гіркого, Чарівного та Єгорівки. На Куп’янському напрямку противник десять разів намагався покращити своє становище, атакуючи в бік Новоосинового та Радьківки. 

На Лиманському напрямку українські захисники зупинили сім спроб росіян просунутися в бік Новосергіївки, Шандриголового, Ставків та Лиману. На Оріхівському напрямку окупанти сім разів атакували в бік Червоної Криниці, Новоданилівки, Зарічного, Павлівки та Приморського. 

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська здійснили чотири атаки в районах Ізбицького, Приліпки та Рибалчиного. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках противник провів одну штурмову дію, завдав авіаудару із застосуванням шести керованих авіабомб і здійснив 48 обстрілів, один із них – із реактивних систем залпового вогню.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дві спроби просування противника поблизу Пискунівки та Юрківки. На Олександрівському напрямку росіяни один раз атакували в бік Тернового.

На Краматорському та Придніпровському напрямках ворог штурмових дій не проводив. На інших ділянках фронту суттєвих змін в обстановці не зафіксували.

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