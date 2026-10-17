Туск попередив про можливу ескалацію з боку Росії до Різдва

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що до Святвечора можна очікувати ескалації з боку Росії. За його словами, цієї зими Польща може зіткнутися зі спробами диверсій і провокацій, зокрема на кордонах та залізниці.
Про це Туск сказав під час спілкування з журналістами після саміту Європейської ради у Брюсселі, передають Wiadomosci.
"Я не покладаюся на свої прогнози чи інтуїцію. Для мене важливі знання та конкретні повідомлення про те, що робити і як діяти – від наших, українських та союзних розвідувальних служб. Все це зводиться до одного чіткого повідомлення: ми можемо очікувати певної ескалації до Різдвяного вечора", – наголосив глава польського уряду.
Він зазначив, що особливої уваги потребуватимуть кордони та залізнична інфраструктура. За словами Туска, Польщі варто готуватися до нових спроб диверсій і провокацій, які можуть відбуватися в більших масштабах, ніж раніше.
Польський прем’єр підкреслив, що Росія, на його думку, посилюватиме ескалацію та перевірятиме реакцію Польщі й інших країн.
- Раніше Дональд Туск заявляв, що Росія готується до гібридних атак проти країн, які підтримують Україну. За даними розвідки, існує ризик застосування безпілотників і ракет проти держав східного флангу НАТО, зокрема Польщі.
- Польський прем’єр припускав, що Москва намагатиметься представити можливі атаки як випадкові інциденти, щоб уникнути прямої військової відповіді Альянсу. На думку Туска, мета таких дій – послабити рішучість союзників і підірвати довіру до статті 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну оборону.