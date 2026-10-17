​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
ГоловнаСвіт

Туск попередив про можливу ескалацію з боку Росії до Різдва

Польща може зіткнутись з провокаціями або диверсіями на залізниці та кордонах.

Туск попередив про можливу ескалацію з боку Росії до Різдва
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що до Святвечора можна очікувати ескалації з боку Росії. За його словами, цієї зими Польща може зіткнутися зі спробами диверсій і провокацій, зокрема на кордонах та залізниці.

Про це Туск сказав під час спілкування з журналістами після саміту Європейської ради у Брюсселі, передають Wiadomosci.

"Я не покладаюся на свої прогнози чи інтуїцію. Для мене важливі знання та конкретні повідомлення про те, що робити і як діяти – від наших, українських та союзних розвідувальних служб. Все це зводиться до одного чіткого повідомлення: ми можемо очікувати певної ескалації до Різдвяного вечора", – наголосив глава польського уряду.

Він зазначив, що особливої уваги потребуватимуть кордони та залізнична інфраструктура. За словами Туска, Польщі варто готуватися до нових спроб диверсій і провокацій, які можуть відбуватися в більших масштабах, ніж раніше. 

Польський прем’єр підкреслив, що Росія, на його думку, посилюватиме ескалацію та перевірятиме реакцію Польщі й інших країн.

  • Раніше Дональд Туск заявляв, що Росія готується до гібридних атак проти країн, які підтримують Україну. За даними розвідки, існує ризик застосування безпілотників і ракет проти держав східного флангу НАТО, зокрема Польщі.
  • Польський прем’єр припускав, що Москва намагатиметься представити можливі атаки як випадкові інциденти, щоб уникнути прямої військової відповіді Альянсу. На думку Туска, мета таких дій – послабити рішучість союзників і підірвати довіру до статті 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну оборону.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies