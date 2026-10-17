Туск попередив про можливу ескалацію з боку Росії до Різдва

Польща може зіткнутись з провокаціями або диверсіями на залізниці та кордонах.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що до Святвечора можна очікувати ескалації з боку Росії. За його словами, цієї зими Польща може зіткнутися зі спробами диверсій і провокацій, зокрема на кордонах та залізниці.

Про це Туск сказав під час спілкування з журналістами після саміту Європейської ради у Брюсселі, передають Wiadomosci.

"Я не покладаюся на свої прогнози чи інтуїцію. Для мене важливі знання та конкретні повідомлення про те, що робити і як діяти – від наших, українських та союзних розвідувальних служб. Все це зводиться до одного чіткого повідомлення: ми можемо очікувати певної ескалації до Різдвяного вечора", – наголосив глава польського уряду.

Він зазначив, що особливої уваги потребуватимуть кордони та залізнична інфраструктура. За словами Туска, Польщі варто готуватися до нових спроб диверсій і провокацій, які можуть відбуватися в більших масштабах, ніж раніше.

Польський прем’єр підкреслив, що Росія, на його думку, посилюватиме ескалацію та перевірятиме реакцію Польщі й інших країн.