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Зеленський повідомив про покращення відносин України і Польщі

Він підкреслив необхідність зберігати міцний союз. 

Зеленський повідомив про покращення відносин України і Польщі
Фото: EPA/UPG

Відносини України й Польщі покращилися, констатував президент Володимир Зеленський. В аудіоспілкуванні з журналістами 17 жовтня він подякував польському народу та її прем'єру.

Підтримка є дуже для важливою для України, сказав він, наголосивши, що ворог лише один – це Росія. І Москва дуже занепокоєна сильним союзом Києва і Варшави, вважає президент. 

«Нам треба тільки посилювати наші відносини. І будь-які проблемні рішення намагатися вирішувати спокійніше. Дуже складні речі ми вирішимо – я впевнений в цьому», – сказав Володимир Зеленський

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На зустріч з лідерами ЄС у Брюсселі цього тижня президент летів з аеропорту в Жешуві. Раніше, на тлі загострення відносин Києва і Варшави цього року, президент використовував летовище Молдови. 

Контекст

Влітку польський уряд висловив незадоволення рішенням президента присвоїти українському підрозділу імені Героїв УПА. Варшава вимагала припинити вшановувати воїнів УПА і ОУН, погрожуючи заблокувати вступ. 

Польський президент позбавив Зеленського Ордену Білого Орла, після чого від нього відмовилися другий, третій і п'ятий президенти. У відповідь на це від українських нагород відмовилися польські діячі.

Попри це, в червні відбулася Конференція з відновлення в Ґданську. Україну представляла команда на чолі з прем'єркою – президент ухвалив рішення не їхати. 

Цьогоріч у Польщі також почастішали напади на українських громадян. 

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