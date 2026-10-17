У навчаннях у листопаді візьмуть участь британські, французькі, німецькі та польські військові.

У листопаді близько 1500 європейських військовослужбовців проведуть у Польщі навчання, під час яких відпрацюють розгортання військ в Україні в разі укладення перемир’я з Росією.

Про це повідомляє The Times.

За даними видання, військові навчання стануть першими такого типу. Їхня мета – підготуватися до можливого післявоєнного сценарію, за якого присутність європейських військ в Україні виконуватиме роль стримувального чинника.

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У маневрах візьмуть участь щонайменше 1500 британських, французьких і німецьких військовослужбовців, а також польські збройні сили. Військові тренуватимуться переміщувати підрозділи та забезпечувати їхню логістику в межах багатонаціональної миротворчої операції.

Джерело у Міноборони Британії повідомило, що учасники відпрацюють сценарій, за якого "багатонаціональні війська перебувають разом у певному районі". Водночас додаткових подробиць там не розкрили.

За словами високопосадовця Польщі, навчання мають продемонструвати єдність провідних європейських військових держав перед загрозою з боку Росії та підтвердити необхідність подальшої підтримки України.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг також підтвердив підготовку до маневрів. Під час візиту до Вашингтона він заявив, що наступного місяця тисячі військових візьмуть участь у масштабних навчаннях у Польщі, щоб підготуватися до підтримки військової підготовки та післявоєнної відбудови України.