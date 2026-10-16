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Іран обходить морську блокаду США і експортує зріджений газ та авіапальне

Тегеран приховує ці вантажі за допомогою перевалки зі судна на судно біля узбережжя Оману.

Іран обходить морську блокаду США і експортує зріджений газ та авіапальне
корабель з іранським вантажем, фото ілюстративне
Фото: bbc.com

Попри морську блокаду з боку США Ірану вдалося експортувати кілька партій зрідженого нафтового газу та авіаційного пального.

Про цесвідчать дані судноплавної розвідки та аналітиків з морської безпеки, передає Reuters.

За даними аналітичної групи United Against Nuclear Iran, з середини липня з Оманської затоки вийшло щонайменше вісім газовозів із близько 4,1 млн барелів іранського газу, а також танкер з авіапальним, який у вересні дістався М'янми. Тегеран приховує ці вантажі за допомогою перевалки зі судна на судно біля узбережжя Оману, маскуючи їх серед операцій інших виробників Перської затоки.

Обережні дії Ірану є рідкісним прикладом успішного транспортування нафтопродуктів в умовах жорсткого блокування, яке повністю зупинило експорт іранської сирої нафти. Більшість газовозів після виходу з затоки прямують до берегів Малайзії для подальшої перевалки і доставки покупцям у Китаї.

У Центральному командуванні Збройних сил США заявляють, що блокада залишається непохитною. За останні три місяці американські сили розвернули 135 суден і вивели з ладу чотири комерційні кораблі. Представники США наголошують, що прохід окремих суден контролюється, а поодинокі випадки транспортування не свідчать про провал санкційного тиску, який має виснажувати економіку іранського режиму.

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