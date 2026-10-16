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​Фредеріксен назвала ситуацію навколо України "дуже, дуже складною" через сигнали зі США

Прем’єр-міністерка Данії наголосила на великих фінансових потребах України і складнощах з озброєнням.

​Фредеріксен назвала ситуацію навколо України "дуже, дуже складною" через сигнали зі США
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністерка Данії зазначила, що Україна вже фактично вичерпала фінансові ресурси для забезпечення своїх потреб у війні та не може закуповувати й виробляти необхідне озброєння. На цьому тлі ситуація навколо України стала надзвичайно складною через останні сигнали зі США.

Про це заявила Метте Фредеріксен 16 жовтня перед початком другого дня саміту ЄС в Брюсселі, пише "Радіо Свобода".

Напередодні глава уряду зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським.

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"Ситуація дуже, дуже складна через сигнали, які надходять зі Сполучених Штатів", – сказала Фредеріксен.

За її словами, нестача фінансування безпосередньо впливає на обороноздатність України. Прем’єрка наголосила, що Євросоюз має терміново знайти додаткові кошти для підтримки Києва у 2026 році та забезпечити належне фінансування на 2027-й.

Одним із найкращих рішень для цього Фредеріксен вважає використання заморожених російських активів. Водночас вона зауважила, що цю ініціативу блокують деякі країни-члени ЄС.

Прем'єрка не погодилась з Трампом щодо оцінки Зеленського

Данська прем’єрка також прокоментувала нещодавні висловлювання президента США Дональда Трампа, який заявив, що йому легше домовлятися з російським диктатором Володимиром Путіним, ніж із Зеленським.

Фредеріксен наголосила, що поважає українського президента, а його тверду позицію вважає цілком виправданою для демократично обраного лідера.

"Я надзвичайно поважаю президента Зеленського. Я жодним чином не вважаю Зеленського складною людиною, з якою важко мати справу. Він твердо стоїть на своїй позиції. І демократично обраному лідеру личить твердо відстоювати те, що є правильним", – заявила вона.

Прем’єрка Данії також відкинула думку про необхідність співпраці з Росією для завершення війни. За її словами, довіряти Путіну не можна, а якби Росія справді прагнула миру, то могла б просто припинити бойові дії.

Фредеріксен запевнила, що Данія продовжить військову підтримку України, зокрема розвиватиме співпрацю у сфері виробництва дронів і ракет. 

  • Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що йому легше домовлятися з Володимиром Путіним, ніж із президентом України Володимиром Зеленським. В інтерв’ю Newsmax він розкритикував українські удари по російських нафтопереробних заводах, стверджуючи, що вони сприяють зростанню світових цін на енергоносії. 
  • Також Трамп заявив, що не вважає Зеленського налаштованим на домовленості. Крім того, американський президент знову закликав до проведення виборів в Україні, пов’язавши це з російськими ракетними ударами по українських будинках. 
  • Водночас він висловив переконання, що війну потрібно завершити найближчим часом і що домовитися про це з Путіним буде простіше.
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