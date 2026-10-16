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Шмигаль: Україна підготовлена до зими краще, ніж у попередні роки

Великі об’єкти, які важко відновлювати, нині захищені.

Шмигаль: Україна підготовлена до зими краще, ніж у попередні роки
Денис Шмигаль
Фото: Телеграм-канал Дениса Шмигаля

В Україну вже доставлено понад 33 тис. тонн різного енергетичного обладнання для всіх регіонів.

Про це заявив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль у Верховній Раді під час години запитань до уряду. 

«Ми врахували всі ті уроки, які надав нам ворог, захистили максимум потужностей генерації, а також потужностей передачі електроенергії», – сказав Шмигаль.

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За його словами, ворог змінює тактику, проте стратегія лишається тією самою: залишити українців без електрики, води та опалення. Зокрема, росіяни застосовують нові дрони з кумулятивними зарядами, які ефективно пошкоджують опори та лінії електропередачі.

«Вони роблять це послідовно й постійно. Ви бачите десятки атак дронами на енергомережу щодня», – зазначив міністр.

Водночас, за словами Шмигаля, великі об’єкти, які важко відновлювати, нині захищені.

«Сьогодні ремонти займають небагато часу, але їх настільки багато, що, звичайно ж, це відчувають наші міста, особливо Київ, тому що Київ під особливою увагою й атаками ворога перебуває постійно, щодня й щоночі», – пояснив він.

Міністр додав, що енергетики оперативно все відновлюють і вживають заходів.

Подробиць того, що саме робиться для протидії новій тактиці ворога, Шмигаль не розкрив, пояснивши, що це закрита інформація. Проте він наголосив, що зміну тактики враховують, а енергетики дуже оперативно розробляють заходи протидії.

Крім того, за словами міністра, разом із партнерами опрацювали й доставили в Україну понад 33 тис. тонн різного енергетичного обладнання для всіх регіонів.

«Безумовно, сьогодні ключовий напрямок уваги уряду з точки зору виділення коштів на продовження замовлень, захисту та відновлення повністю зосереджений на тому, щоб ми пройшли наступну зиму», – підсумував Шмигаль.

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