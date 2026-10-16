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Російські атаки спричинили знеструмлення у Києві та 8 областях, негода – ще у двох

Наслідки російських ударів зафіксували в Києві, а також у Київській, Волинській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській і Чернігівській областях.

Російські атаки спричинили знеструмлення у Києві та 8 областях, негода – ще у двох
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Укренерго

Внаслідок масованої атаки російських безпілотників на енергетичні об’єкти в ніч проти 16 жовтня в низці регіонів України виникли нові знеструмлення. Водночас через дощ і сильний вітер без електрики залишилися 11 населених пунктів на Сумщині та Полтавщині.

Про це повідомили в "Укренерго".

Наслідки російських ударів зафіксували в Києві, а також у Київській, Волинській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській і Чернігівській областях. У регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

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Через пошкодження енергетичної інфраструктури в частині областей до кінця доби застосовуватимуть обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення електроенергії для всіх категорій споживачів. Обсяг обмежень може сягати двох черг.

Окремо негода спричинила перебої з електропостачанням у 11 населених пунктах Сумської та Полтавської областей. Ремонтні бригади обленерго відновлюють пошкоджені лінії електропередачі.

Станом на 09:30 16 жовтня рівень споживання електроенергії відповідав показникам попереднього дня. Водночас добовий максимум споживання 15 жовтня був на 3,9% вищим, ніж днем раніше.

В "Укренерго" пояснили це зниженням температури повітря в більшості регіонів України, через яке люди частіше використовують електричні обігрівачі у вечірні години.

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