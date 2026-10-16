Росіяни уночі атакували 149 ударними БпЛА. Вдалося збити 114 дронів

77 зі 108 реактивних дронів були знешкоджені.

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У ніч на 16 жовтня, починаючи з 18:00, Росія атакувала українців 149 ударними дронами. 108 з них були реактивними. Запуски ворог провів з Орла і окупованих Донецька і Гвардійського.

Зафіксовано влучання 27 засобів дронів на 24 локаціях, а також падіння уламків на 14 локаціях. Про це повідомили в Повітряних силах.

«За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed (77 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів», – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили Telegram Відбиття атаки

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.