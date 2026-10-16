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У Одеській області – четверо постраждалих від атак

Пошкоджені будинки, обʼєкт енергетики та підприємство. 

У Одеській області – четверо постраждалих від атак
Наслідки російської атаки на Одещині
Фото: Одеська ОВА

Упродовж доби російська армія тероризувала Одещину. У області постраждали четверо людей. Пошкоджені будинки, обʼєкт енергетики та підприємство. 

Про це написав начальник ОВА Олег Кіпер та повідомили у ДСНС.

«Четверо людей постраждали внаслідок російських атак по цивільній інфраструктурі Одещини», – йдеться у його повідомленні. 

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Через ворожі удари пошкоджено 7 приватних домоволодінь, обʼєкт енергетики та підприємство з виготовлення побутової продукції.

Доповнення. В ДСНС розповіли, що зранку внаслідок чергової атаки пошкоджені 7 приватних житлових будинків.  Без постраждалих.

Через загрозу повторних ударів вогнеборці були змушені неодноразово призупиняти роботи й відходити в безпечні місця.

Вирва від атаки РФ на Одещині
Фото: Одеська ОВА
Вирва від атаки РФ на Одещині
Наслідки російської атаки на Одещині
Фото: Одеська ОВА
Наслідки російської атаки на Одещині

Атаки спричинили масштабні пожежі, які вдалося ліквідувати. На місцях продовжують працювати відповідні служби.

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