Пошкоджені будинки, обʼєкт енергетики та підприємство.

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Наслідки російської атаки на Одещині

Упродовж доби російська армія тероризувала Одещину. У області постраждали четверо людей. Пошкоджені будинки, обʼєкт енергетики та підприємство.

Про це написав начальник ОВА Олег Кіпер та повідомили у ДСНС.

«Четверо людей постраждали внаслідок російських атак по цивільній інфраструктурі Одещини», – йдеться у його повідомленні.

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Через ворожі удари пошкоджено 7 приватних домоволодінь, обʼєкт енергетики та підприємство з виготовлення побутової продукції.

Доповнення. В ДСНС розповіли, що зранку внаслідок чергової атаки пошкоджені 7 приватних житлових будинків. Без постраждалих.

Через загрозу повторних ударів вогнеборці були змушені неодноразово призупиняти роботи й відходити в безпечні місця.

Фото: Одеська ОВА Вирва від атаки РФ на Одещині

Фото: Одеська ОВА Наслідки російської атаки на Одещині

Атаки спричинили масштабні пожежі, які вдалося ліквідувати. На місцях продовжують працювати відповідні служби.