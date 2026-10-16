Упродовж доби російська армія тероризувала Одещину. У області постраждали четверо людей. Пошкоджені будинки, обʼєкт енергетики та підприємство.
Про це написав начальник ОВА Олег Кіпер та повідомили у ДСНС.
«Четверо людей постраждали внаслідок російських атак по цивільній інфраструктурі Одещини», – йдеться у його повідомленні.
Через ворожі удари пошкоджено 7 приватних домоволодінь, обʼєкт енергетики та підприємство з виготовлення побутової продукції.
Доповнення. В ДСНС розповіли, що зранку внаслідок чергової атаки пошкоджені 7 приватних житлових будинків. Без постраждалих.
Через загрозу повторних ударів вогнеборці були змушені неодноразово призупиняти роботи й відходити в безпечні місця.
Атаки спричинили масштабні пожежі, які вдалося ліквідувати. На місцях продовжують працювати відповідні служби.