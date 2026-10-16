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У ніч на 16 жовтня російська армія атакувала Черкаську область, зокрема місто Умань. Постраждали пʼятеро людей. Трьох із них госпіталізували, ще двом медики надали допомогу на місці.

Про це розповіли у ДСНС, а також у обласній поліції.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки на Черкащині

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В Умані через обстріли виникли пожежі на 3 локаціях.

На першій локації загорівся балкон на другому поверсі десятиповерхівки, а також легковий автомобіль.

На другій — виникла пожежа та відбулося руйнування будинку охорони житлового комплексу. Під час розбору конструкцій рятувальники виявили чоловіка під завалами та врятували його.

На третій локації виникла пожежа на відкритій території торговельного підприємства.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки на Черкащині

Наразі всі пожежі ліквідували.