«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
ГоловнаСуспільствоВійна

На Черкащині від російських обстрілів постраждали пʼятеро людей

Ворог атакував дронами. 

На Черкащині від російських обстрілів постраждали пʼятеро людей
Наслідки російської атаки на Черкащині
Фото: ДСНС

У ніч на 16 жовтня російська армія атакувала Черкаську область, зокрема місто Умань. Постраждали пʼятеро людей. Трьох із них госпіталізували, ще двом медики надали допомогу на місці.

Про це розповіли у ДСНС, а також у обласній поліції. 

Наслідки російської атаки на Черкащині
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки на Черкащині

Реклама

В Умані через обстріли виникли пожежі на 3 локаціях.

На першій локації загорівся балкон на другому поверсі десятиповерхівки, а також легковий автомобіль.

На другій — виникла пожежа та відбулося руйнування будинку охорони житлового комплексу. Під час розбору конструкцій рятувальники виявили чоловіка під завалами та врятували його.

На третій локації виникла пожежа на відкритій території торговельного підприємства.

Наслідки російської атаки на Черкащині
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки на Черкащині

Наразі всі пожежі ліквідували.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies