LB.ua поспілкувався з українцями, які живуть у Чорногорії, з представником українського посольства і з дослідницею, яка вивчає російські інформаційні впливи на Балканах, щоб скласти уявлення, як ведеться нашим у цій країні й чи вдається Росії дестабілізувати ситуацію.

Населення Чорногорії менше, ніж у найменшої української області, однак за час повномасштабної війни країна прийняла десятки тисяч біженців з України. Частина залишилась тут, частина поїхала в інші країни Європи. Зараз інтерес українських біженців до Чорногорії посилився через напружене ставлення до наших у Польщі .

Назва «Чорногорія», певно, асоціюється в українців насамперед із курортом. Та насправді ця невелика балканська держава цікава не лише готелями на адріатичному узбережжі. Чорногорія — одна з держав колишньої Югославії, що обрала курс на європейську інтеграцію. І рухається цим шляхом досить швидко: 25 із 33 переговорних розділів уже закриті , й за оптимістичними прогнозами Чорногорія може вступити до ЄС вже у 2028 році . Першого листопада цього року Чорногорія запровадила візи для громадян Росії. Це виконання вимоги Євросоюзу, але також свідчення цивілізаційного вибору.

Фото: EPA/UPG Узбережжя Адріатичного моря в Будві , Чорногорія

«Все життя мріяв жити біля моря й гір»

Чорногорія з мальовничим узбережжям Адріатичного моря, що так нагадує український Крим, стала здійсненням мрії Олега Цвіркуна. Чоловік виріс у Кіровоградській області, але навчатись поїхав до Сімферополя, щоб бути ближче до моря. Після військового училища служив у радянській армії в Казахстані. Потім повернувся в Україну й осів із родиною на Полтавщині.

«У нас із дружиною було все: збудували дім, виростили чотирьох дітей, обробляли город, тримали господарство. Крім цього, обоє мали ще й роботу», — згадує про своє минуле життя Олег під час нашої зустрічі в Будві. І ось подорож на море, яка була подарунком на день народження, кардинально змінила життя чоловіка та його родини.

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Разом із братом Олег поїхав відпочивати в Дубровник у Хорватії. Адріатичне узбережжя його полонило. Так виникла ідея змінити своє життя, переїхавши на Балкани. Хорватія на той час вже увійшла до ЄС і переїхати туди стало складніше, тож вибір зупинився на Чорногорії.

«У 2013 році ми з родиною прилетіли в Чорногорію у відпустку. Прожили тиждень і думали, що робити далі. Я трохи засумнівався, а дружина сказала: це ж твоя мрія — жити біля моря! Тому через місяць я повернувся в Україну, написав за обох заяви на звільнення, завантажив необхідні речі в авто і вирушив до Чорногорії. Мені тоді було 53 роки, а дружині 45», —розповідає українець. Родина, залишивши звичне життя в Україні, розпочала все з чистого аркуша без стабільної роботи, без знання мови із обмеженими заощадженнями.

Фото: з фб-сторінки Цвіркуна Олен Цвіркун з дружиною

Спершу мешкали в місті Бар, працюючи в турагентстві і продаючи екскурсії туристам. Потім на запрошення місцевого власника агенції нерухомості переїхали до Будви, щоб працювати з російськомовними клієнтами. Місто їм сподобалося. Тут дружина Олега спочатку працювала в приватному дитсадку, а згодом започаткувала власну справу, відкривши освітній центр для дітей. Чоловік працює у сфері управління нерухомістю. Він говорить, що чорногорською мовою володіє на розмовному рівні. Цього для життя вистачає, а ось молодша донька закінчила місцеву школу і зараз здобуває вищу освіту в Чехії.

Проживши в Чорногорії понад десять років, Олег Цвіркун вважає цю країну дружньою до українців. З початком повномасштабної російської агресії проти України в Чорногорію прийшла хвиля українських біженців. Олег каже, що одного дня допоміг аж 19 українським родинам знайти житло. І надалі теж допомагав із пошуком квартир. Є й багато росіян, охочих купити нерухомість у Чорногорії. Зараз через зміну державної політики росіян стало менше — вони здебільшого переїхали до Сербії.

Другий секретар посольства України в Чорногорії Анатолій Демещук розповідає, що у 2022 році до цієї країни прибули 40 тисяч українських біженців. Багато, якщо врахувати, що населення Чорногорії — 620 тисяч. І в перший рік великої війни ця держава надала Україні допомогу в розмірі 11% свого військового бюджету.

Фото: facebook/Anatolij Demeščuk Анатолій Демещук у парламенті Чорногорії.

«До війни в Чорногорії мешкали десь 2,5 тисячі українських громадян, а зараз залишаються десь 10–12 тисяч. Це ті люди, які самі себе утримують, мають роботу, сім'ю або інших родичів. Українська громада в Чорногорії активна, і посольство України підтримує багато ініціатив», — розповів дипломат. Він уточнив, що більшість українців мають статус тимчасового захисту. Дозвіл на постійне проживання в Чорногорії отримали десь 500 українців.

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Життя в Чорногорії для українців має свої плюси та мінуси. Безперечно, перевагами переїзду сюди є мʼякий теплий клімат й Адріатичне море. Також когось може приваблювати неквапливий спосіб життя і непоганий рівень безпеки. Чорногорська мова слов’янська, тож українці можуть опановувати її швидше. До українців зараз ставляться добре.

Тимчасовий захист для громадян України в Чорногорії продовжили до березня 2027 року, однак фінансової підтримки від держави для біженців немає. Підставою для посвідки на проживання можуть бути бізнес, працевлаштування, навчання чи воззʼєднання родини.

Варто враховувати, що місцева економіка суттєво залежить від туризму і має сезонний характер, тож знайти роботу простіше влітку — або працювати віддалено. Зарплати тут нижчі, ніж у багатьох інших європейських країнах. Восени-взимку життя, особливо на узбережжі, стишується, а ціни на житло знижуються. Українці, які постійно живуть у Чорногорії, нарікають на труднощі в адміністративних процедурах, а також ймовірні банківські перевірки іноземних платежів, не досить високу якість медичних послуг і безпеку на дорогах: рельєф тут гірський, а місцеві часто не дуже зважають на правила дорожнього руху.

Фото: Ірина Синельник Чорногорія

Фото: EPA/UPG Острів Святого Стефана (Светі-Стефан) — це курортний острів на Будванській рив'єрі в Чорногорії, приблизно за 5–6 км від Будви, з'єднаний із сушею перешийком.

Оскільки започаткування власної справи є однією з підстав для легального перебування в Чорногорії, тому в Будві впадають в око невеликі крамниці й кафе, де є пропозиції українською мовою. Працює в Будві й українська громадська організація. Ніби за іронією Український центр у місті розташований навпроти готелю «Москва».

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«Добра справа»: українці, які допомагають українцям

Анатолій Демещук говорить, що до 2022 року в Чорногорії не було «старої діаспори» — організованих громад українців. Але з початком великої війни біженці за підтримки посольства України створили ГО «Добра справа», щоб допомагати українцям у Чорногорії.

Зараз організація надає гуманітарну, психологічну, освітню та інформаційну підтримку українцям у країні, а також є асоційованим членом Європейського конгресу українців. Філії української організації створені в Подгориці, Будві, Барі та Херцег-Нові. «Українці є активною частиною чорногорського суспільства, вони — енергійні, започатковують нові бізнеси, виступають із громадськими ініціативами», — розповідає представник посольства України в Чорногорії. Волонтери організації проводять масові заходи на День Незалежності України, меморіальні акції до річниці вторгнення, організовують активності для дітей і дорослих.

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Фото: Українська асоціація Добра Справа Марш в підтримку України в Подгориці , Чорногорія, 24 серпня 2023 року.

У Будві представництво «Доброї справи» очолює українка Ольга Токарєва. Вона з родиною переїхала в Чорногорію з Сум у 2014 році. За освітою перекладачка-германістка, Ольга працювала гідом, а з початком повномасштабного вторгнення і хвилею біженців взяла на себе координацію громадської організації.

«Ми підтримуємо людей насамперед інформаційно: пояснюємо, як отримати тимчасовий захист у Чорногорії, як знайти школу, дитсадок для дитини, що потрібно, аби перебувати тут легально», — говорить вона. Хтось з українців приїздить до Чорногорії і залишається тут, а хтось вирушає звідси в іншу країну. Український центр уважно відстежує всі юридичні оновлення й інформує громаду лише про ті правила, що вже офіційно набули чинності, аби запобігти дезінформації і зайвій тривожності.

Також «Добра справа» організовує в Будві курси української та чорногорської мов, психологічну допомогу, заняття з арттерапії, там працює невелика українська бібліотека. Раніше організація мала підтримку від міжнародних партнерів, зокрема ООН і ЮНІСЕФ, зараз отримує невеликі приватні пожертви для оплати комунальних платежів та оренди. Команда ГО працює на волонтерських засадах.

Фото: Український центр в Будві Волонтери Українського центру в Будві (Чорногорія), зліва направо — Анна Боярських, Вікторія Розовенко, Віра Волкова, Ольга Токарєва

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Ольга каже, що організація робить усе, аби українські діти мали можливість зберегти свою ідентичність, а дорослі знаходили підтримку. За її спостереженнями, якщо родини змішані, то адаптація відбувається швидше, якщо ж повністю українські, — триває довше. «За моїми відчуттями, ми ніколи не будемо своїми. Місцеві друзі, колеги про мою сім'ю говорять “ви вже наші”, але ж у нас 20 каналів про ситуацію в Україні, тривоги та прильоти, бо рідні в Сумах і Київській області. Ми ніколи не забуваємо, звідки ми родом, та хвилюємося, що відбувається в Україні», — каже українка.

Українська громада в Будві також допомагає нашим Силам оборони. Активісти роблять маскувальні сітки на шоломи, шиють адаптивну білизну для поранених бійців; у межах ГО працює «Швейна рота». Звичайні маскувальні сітки складно було передавати, оскільки Сербія не пропускала їх, розглядаючи як товари подвійного призначення. Завдяки акції «Тепло для України» активісти купили й передали в Україну генератори.

Фото: facebook/Українська асоціація Добра Справа Заходи для дітей під час святкування третої річниці відкриття першого Українського Центру в Чорногорії 3 серпня 2025 року.

Реагують українці в Чорногорії і на російські акції. Ольга Токарєва згадує, що в травні 2026 року зʼявилась інформація, що до Чорногорії планує прибути російський корабель. Йшлося про фрегат «Штандарт» — сучасну копію корабля часів російського царя Петра І. Судно зайшло в порт Котора під прапором Островів Кука. Оскільки «Штандарт» підпадає під санкції ЄС проти російських суден через реєстрацію під прапором Росії на момент повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, французька організація No Standart in Europe спільно з українськими активістами звернулися до влади Чорногорії та інституцій ЄС зі скаргою на порушення санкційного режиму. Після звернення активістів і втручання міністерства закордонних справ корабель залишив територіальні води Чорногорії.

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«Чорногорія офіційно підтримує Україну, має чіткий курс на вступ до ЄС. Водночас тут є проросійські і просербські політичні сили, які виправдовують російську агресію чи шанують воєнного злочинця Ратко Младича, який нещодавно помер», — ділиться своїми спостереженнями Ольга.

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«Мʼяка сила» Москви і виклики євроінтеграції

При владі в Чорногорії центристський рух «Європа зараз!» (Pokret Evropa sad! — PES), лідер якого Мілойко Спаїч очолює уряд із жовтня 2023 року. Коаліційний уряд сформований цією політичною силою спільно з низкою проєвропейських, просербських сил і партій національних меншин. Президентом держави з 2023 року є Яков Мілатович, співзасновник PES, який згодом вийшов із партії через розбіжності зі Спаїчем. Наступні парламентські вибори в Чорногорії будуть у червні 2027 року.

Фото: EPA/UPG Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта (праворуч) вітають президента Чорногорії Якова Мілатовича (у центрі) під час саміту ЄС — Західні Балкани в Брюсселі, Бельгія, 25 листопада 2026

Орієнтація на ЄС не виключає російські впливи в країні, як і в цілому в регіоні Західних Балкан. Російська пропаганда в Чорногорії є, але більш прихована, ніж у Сербії чи Республіці Сербській у складі Боснії та Герцеговини. Росія робить ставку на «м’яку силу» і публічну дипломатію, які вже давно використовує у цій та інших балканських країнах для просування ідеї «русского мира», каже кандидатка історичних наук і керівниця Аналітичного центру балканських досліджень Катерина Шимкевич.

«Пропаганда та дезінформація поширюються через просербські та проросійські медіа. Власних ресурсів на кшталт Russia Today чи Sputnik тут немає. Чорногорія заборонила російських мовників ще у 2022 році, приєднавшись до санкцій ЄС», — пояснює вона.

Публічна дипломатія та «м’яка сила», метою яких є підтримка потрібного рівня русофілії в суспільстві країни, мають кілька напрямків: ініціативи посольства Росії в Чорногорії, російські культурні центри в Подгориці та Нікшичі, підтримка громад «співвітчизників», просування ідей і наративів «слов’янського братства та віри», а також вплив Сербської православної церкви. Чорногорська православна церква існує, однак поки що намагається отримати томос від Вселенського патріархату, а тому не має визнання серед інших церков. Більшість православних вірян у країні відвідують храми Сербської православної церкви, яка поширює просербські та проросійські наративи.

Фото: Ірина Синельник Готель Москва, Будва

За словами Катерини Шимкевич, основні інструменти пропаганди — мапування російського історичного «минулого» в просторі Чорногорії: встановлення пам’ятників російським діячам, розкручування уявлень про давні російсько-чорногорські відносини та спільне історичне минуле. Також росіяни підтримують проросійських і просербських політиків, які озвучують і поширюють вигідні Кремлю наративи.

«Російська пропаганда в країні не вигадує чогось нового, а робить ставку на вже давно апробовані інструменти, граючи на проблемах з ідентичністю серед чорногорців, ставленні до чорногорської мови, незалежної Чорногорської православної церкви, власної історії та культури. А також на проблемах із сусідами — Хорватією і Сербією. Росія використовує русофілію, притаманну частині чорногорського суспільства», — коментує Катерина.

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Посольство Росії у Чорногорії цілеспрямовано працює з російською діаспорою, а також із громадянами України, Казахстану й Білорусі, які говорять російською. «В цьому й полягає небезпека м’якої сили і публічної дипломатії росіян у Чорногорії, оскільки вони через різні заходи, освітні програми, російськомовні школи — а до приватних шкіл ходять діти не тільки громадян Росії, а й інших країн, — і Сербську православну церкву сприяють поступовій русифікації українців, білорусів, вихідців з інших країн», — каже Катерина Шимкевич.

Фото: з фб-сторінки Катерини Шимкевич Катерина Шимкевич

Працює посольство Росії та російська діаспора і з громадянами Чорногорії. Російські центри в Подгориці та Нікшичі просувають російську версію історії Балкан, подій Другої світової війни, наративи про «велич» російської мови і культури, уявлення про схожість росіян та чорногорців. Цю роботу фінансує не лише Міністерство закордонних справ Росії, а й «Россотрудничество», фонд «Русский мир» і російський бізнес у Чорногорії.

«Чорногорці вірять у “хороших росіян”, які досить вільно почуваються у країні. У Чорногорії Росія працює не так агресивно, як в Сербії, але московська пропаганда, російські мережі впливу, проросійські і просербські політики стають дедалі більш помітними та видимими в країні. Встановлюються відносини між лікарнями Чорногорії та Росії, між навчальними закладами, створюються спільні академічні та наукові програми, відбуваються обміни студентами й викладачами», — розповідає про впливи Кремля Катерина Шимкевич. У такий спосіб Москва діє не лише в Чорногорії, а й у Словенії, Хорватії, Боснії і Герцеговині, Албанії.

Фото: Ірина Синельник Узбережжя, Чорногорія

Науковиця припускає, що просування позитивного іміджу Росії через «м’яку силу» триватиме, аби розхитувати суспільство, поступово формувати проросійську опозицію. В контексті євроінтеграції Чорногорії це створює низку викликів для національної і регіональної безпеки, для НАТО і ЄС, оскільки кількість людей з проросійськими поглядами в Європі зростає.

«У Чорногорії небезпеку російської пропаганди і постійне, настирливе просування “русcкого мира” усвідомлюють, але це стосується переважно дипломатичних, державних та частини політичних кіл. На жаль, суспільство цього не усвідомлює остаточно, бо пропаганду багато чорногорців просто не помічають», — констатує історикиня.

Українці, які живуть у Чорногорії, можуть поширювати правду про події в Україні й реагувати на дії росіян. У 2022 році українці організували низку протестів під російським посольством.

Анатолій Демещук також вважає, що за останні три роки ефективність російських інформаційних впливів у регіоні зросла. До того ж, цього року російські посольства в балканських державах отримали значно більше фінансування на втілення проєктів «м'якої сили».

За його словами, ефективність російського впливу в Чорногорії особливо зросла в 2025 році. Тоді в країну приїхав досвідчений посол Александр Лукашик, який у 2016–2022 роках працював у Києві. Як зауважив Анатолій Демещук, зараз посольство Росії у Чорногорії розширює штат, а це означає, що 2027 рік принесе нові виклики, інформаційні кампанії і нові спроби дестабілізувати ситуацію в країні.