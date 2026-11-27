Єменські хусити продовжують завдавати ударів по нафтопереробній галузі Саудівської Аравії. У четвер терористи атакували завод у місті Джазан, який є одним із найбільших в країні.

Як пише Reuters, обстріл призвів до загибелі однієї людини. Переробка була частково призупинена. Саудівський уряд повідомив, що пожежу, яка спалахнула на підприємстві внаслідок удару, вдалося локалізувати.

Джазанський НПЗ розташований близько до кордону між Саудівською Аравією і Єменом. Його потужність складає до 400 тисяч барелів сирої нафти на день. Завод належить державній нафтовій компанії Saudi Aramco.