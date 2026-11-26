Він стежив за особою, яка могла працювати на ЗСУ.

У Німеччині на початку судового процесу підозрюваний зізнався, що шпигував на користь ФСБ Росії.

Він заявив, що його змусили збирати інформацію про особу, яка, ймовірно, працювала на Збройні сили України, передає dpa.

Підсудний має громадянство Росії та України. У короткій заяві, яку зачитав його адвокат у Вищому земельному суді Дюссельдорфа, чоловік повідомив, що стежив за цією людиною в місті Аттендорн на заході Німеччини. Водночас він не уточнив, як саме на нього тиснули.

За даними прокуратури, потерпілий, імовірно, працював на українську армію та готував українських біженців у Польщі до повернення додому для участі у бойових діях.

Згідно з обвинувальним актом, фігурант передавав дані ФСБ щонайменше з листопада 2025 року до свого затримання 27 березня цього року. Під час обшуків правоохоронці вилучили у нього три телефони. Прокурор зазначив, що це стеження, імовірно, мало підготувати ґрунт для подальших операцій російських спецслужб проти чоловіка на території Німеччини.

Суд призначив вісім слухань, які триватимуть до січня 2027 року. Якщо провину підсудного у шпигунстві на користь іноземної розвідки доведуть, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.