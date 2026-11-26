Президент Чехії Петр Павел вважає, що НАТО має дотримуватися політики "нульової толерантності" до порушень суверенітету країн Альянсу та має бути готовим збивати російські ракети та дрони в разі повторних порушень повітряного простору.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання сенаторів щодо адекватної реакції Альянсу на порушення повітряного простору та суверенних вод, повідомляє Укрінформ.

"Якщо ми тут є свідками неодноразового порушення суверенітету держав Альянсу, то маємо реагувати на них так, щоб Росія це зрозуміла… Якщо це буде необхідно, ми мусимо ці засоби просто почати збивати. Росія зробила б те саме", – сказав Павел, який є колишнім начальником Генштабу Армії Чеської республіки та високопосадовцем НАТО.

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Він зауважив, що на дії Росії треба відповідати так, як робила би вона сама у відповідь.

"Іншими словами: поводьмося так, як поводилася б Росія, якби це робили ми щодо неї. Росія точно не вагалася б карати будь-яке порушення свого повітряного простору або суверенних вод рішучою силою", – зазначив чеський президент.

У цьому контексті він згадав реакцію турецької армії у відповідь на неодноразові порушення повітряного простору Росією під час операцій в Сирії.

Нагадаємо, що 24 листопада 2015 року Туреччина збила російський Су-24, який залетів у її повітряний простір. Літак перетнув кордон, а турецькі військові зробили екіпажу 10 попереджень. У Росії стверджували, що літак перебував у небі над Сирією. Інцидент тоді призвів до охолодження відносин між Туреччиною та РФ.

Контекст

Зранку 20 листопада, під час російської атаки на Україну, у повітряний простір Польщі залетіли дві ракети та реактивний безпілотник. За даними міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша, об’єкти впали у трьох населених пунктах: Новому Ліповці, Рудніку-над-Саном і Молодичі. У Польщі ніхто не постраждав.

Польські військові зафіксували 11 об’єктів, які становили загрозу порушення повітряного простору країни. Через повітряну загрозу в аеропорту "Жешув-Ясьонка" евакуювали персонал вежі управління польотами. Польська влада назвала інцидент провокацією Росії.