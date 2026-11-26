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У межах репатріаційних заходів в Україну доправили тіла 250 загиблих. За твердженням російської сторони, вони належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Особу кожного загиблого встановлюватимуть слідчі правоохоронних органів разом із представниками експертних установ. Для цього проведуть необхідні ідентифікаційні заходи.

До повернення тіл долучилися Координаційний штаб, СБУ, Збройні сили, МВС, Офіс омбудсмана, ДСНС та інші структури сектору безпеки й оборони. У штабі подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння.

Перевезення тіл до спеціалізованих державних установ і їх передачу правоохоронцям та судово-медичним експертам організовує Об’єднаний центр забезпечення заходів цивільно-військового співробітництва ЗСУ.

Фото: Координаційний штаб