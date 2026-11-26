Військова контррозвідка Служби ліквідувала корупційну схему при використанні бюджетних коштів на відновлення оперативних аеродромів української армії. У причетності до схеми підозрюють начальника управління одного зі структурних підрозділів Командування Повітряних Сил ЗСУ та директора товариства, повідомили у СБУ.

У Києві підозру у хабарництві отримав керівник одного з управлінь Командування логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ. Встановлено, що за гроші посадовець завчасно передавав постачальнику інсайдерську інформацію про заплановані закупівлі, допомагав формувати умови під цю компанію та сприяв укладенню й виконанню договорів поставки комплектуючих для обслуговування аеродромів.

Неправомірну вигоду фігурант отримував від керівника компанії-постачальника з Київщини, яка за його сприяння перемогла в закупівлях на суму майже 5,5 млн гривень.

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За домовленістю з підприємцем посадовець сподівався одержати "відкат" розміром 7,5% від вищезазначеної загальної суми.

Співробітники СБУ затримали обох фігурантів під час передачі частини хабаря.

У ході обшуків за місцями проживання та служби посадовця, а також у його службовому автомобілі знайшли мобільні телефони, готівку та чорнову документацію із доказами незаконної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили про підозру обом затриманим про підозру у відповідності до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Як повідомили в Офісі генпрокурора, суд узяв військового під варту з альтернативою застави у 2 мільйони гривень. Підприємцю обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Фото: СБУ Один із затриманих підозрюваних

Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності. Посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.