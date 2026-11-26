Військові з 1020 зенітної ракетно-артилерійської бригади збили російський реактивний дрон «Герань 4» новим перехоплювачем LITAVR+, який розробила українська компанія F-Drones. Відео опублікував Фонд Сергія Притули.

Як зазначили у Фонді, LITAVR+ розвиває максимальну швидкість до 400 км/год, може підніматися на висоту до 6 тис км, має робочий радіус у 35 км, власну систему навігації, а також денну і тепловізійну камери, які можуть перемикатися безпосередньо під час польоту. Крім того LITAVR+ має дистанційне керування, тобто пілоти можуть знаходитися за тисячі кілометрів від точки перехоплення. У Фонді зазначили, що у жовтні передали військовим 3 комплекси з 50 перехоплючів LITAVR+ та 230 перехоплювачів додатково.

LITAVR+ виробляє українська компанія F-Drones. За останні півроку, окрім LITAVR+, компанія представила комплекс F-CAPTAIN класу middle-strike та новий компактний п’ятидюймовий FPV-дрон для штурмових підрозділів – F5.

Нещодавно, під час демонстраційного заходу UK Demo Day у Великій Британії представники української компанії F-Drones продемонстрували дистанційне керування дроном-перехоплювачем LITAVR+ на відстані понад 2000 км.