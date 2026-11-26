Четверо слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів поліції Запорізької області загинули через російський удар. У момент атаки вони разом були на службі.

Про загибель колег повідомив начальник обласної поліції Артем Кисько.

Троє правоохоронців померли на місці, а за життя їхнього керівника лікарі боролися понад добу. Наступного дня він помер.

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Серед загиблих – підполковник поліції Руслан Сіроух. Йому було 40 років, понад 23 з них він присвятив правоохоронній службі. Сіроух керував підрозділом і був для колег опорою. У нього залишилися дружина, двоє синів і мати.

Майору Катерині Рєзніковій було 36 років. Вона 19 років працювала над розслідуванням складних кримінальних справ. У поліції згадують її як людину, яка дарувала тепло й радість родині та колегам. У Рєзнікової залишилися семирічна донька, чоловік, батьки та сестра.

Капітан Оксана Рисей загинула у 32 роки. Вона прослужила українському народові понад 13 років, була старшою слідчою в особливо важливих справах і навчалася в магістратурі. Рисей постійно прагнула професійно розвиватися. У неї залишилися дев’ятирічний син, батьки та старша сестра.

Капітану Євгену Смикову було 38 років. Він присвятив службі в правоохоронних органах 12 років і, за словами колег, сумлінно виконував свою роботу. Смиков захоплювався музикою. У нього залишилися 12-річний син, батьки та брат.

"Тільки за цей місяць ми втратили десятьох побратимів і посестер. Не на лінії бойового зіткнення! Сьогодні межа безпеки між фронтом і тилом фактично стерлася", – зазначив Артем Кисько.

Фото: Нацполіція України