Вранці 26 листопада внаслідок чергового російського обстрілу Харкова пошкоджень зазнав Палац спорту «Локомотив» імені Георгія Кірпи.

Про це повідомили у Комітеті молоді і спорту Верховної Ради України.

«Цей спортивний комплекс був одним із важливих осередків спортивного життя Харкова. Тут проводилися професійні змагання з волейболу, баскетболу, гандболу, мініфутболу, боксу та інших видів спорту, тренувалися українські спортсмени, зокрема діти. Арена також приймала міжнародні спортивні змагання», – розповіли там.

«Локомотив» уже зазнавав руйнувань унаслідок російського ракетного удару у вересні 2022 року. Тоді було знищено басейн та боксерський клуб, а спортивний комплекс потребував відновлення. Об'єкт вдалося до повноцінного спортивного життя.

«Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту наголошує: знищення спортивної інфраструктури, яка служить дітям, молоді та спортсменам, є черговим свідченням справжнього ставлення держави-агресора до спорту, його цінностей та олімпійських принципів», – додали в Комітеті.