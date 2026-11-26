За ніч російські війська атакували чотири райони Дніпропетровської області. Постраждав чоловік.
Як повідомили у ДСНС, у Нікопольському районі ворог обстріляв Нікополь та Марганецьку громаду. Там поранений 46-річний мешканець.
У Павлограді внаслідок атаки пошкоджені торговельний центр та АЗС.
В Кривому Розі російські удари спричинили пожежу в магазині та складській будівлі. Також пошкоджена інфраструктура в Новопільській громаді району.
У Миколаївській громаді Синельниківського району сталося займання на агропідприємстві.
Рятувальники ліквідували всі пожежі.
- У ніч на 26 листопада Росія атакувала Україну балістичними ракетами, а також 113 ударними БпЛА і дронами-імітаторами. Зафіксовано влучання на 20 локаціях, а також падіння збитих на 6 локаціях.