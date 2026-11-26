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За ніч російські війська атакували чотири райони Дніпропетровської області. Постраждав чоловік.

Як повідомили у ДСНС, у Нікопольському районі ворог обстріляв Нікополь та Марганецьку громаду. Там поранений 46-річний мешканець.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині

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У Павлограді внаслідок атаки пошкоджені торговельний центр та АЗС.

В Кривому Розі російські удари спричинили пожежу в магазині та складській будівлі. Також пошкоджена інфраструктура в Новопільській громаді району.

У Миколаївській громаді Синельниківського району сталося займання на агропідприємстві.

Фото: ДСНС Рятувальник на місці обстрілу

Рятувальники ліквідували всі пожежі.