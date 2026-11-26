На світанку 26 листопада російська армія атакувала дронами Харків. Було влучання у багатоповерхівку. Станом на 07:14 відомо про двох загиблих людей.

Про цей пишуть мер міста Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов. За даними ДСНС, у Новобаварському районі через ворожий удар в 16-поверховому житловому будинку виникла пожежа у квартирі.

У Холодногірському районі внаслідок влучань пошкоджені будівля лікарні, спортивний заклад, торговельні об’єкти, АЗС, приватні житлові будинки та автомобілі. Як повідомили у Комітеті молоді і спорту ВРУ, пошкоджень зазнав Палац спорту «Локомотив» імені Георгія Кірпи.

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Фото: ДСНС Наслідки російської атаки у Харкові

«Влучання ворожого дрону по багатоповерхівці у Новобаварському районі. На місці пожежа. Ще одне влучання у Холодногірському районі. Наслідки уточнюємо», - писав Терехов близько 5-ї ранку.

Згодом повідомив, що у Новобаварському районі горить квартира на 15 поверсі, також є інформація про заблокованих під завалами людей. Тоді було відомо про трьох постраждалих.

Внаслідок влучання у багатоповерхівку одна людина загинула. Пізніше ще одне тіло загиблої людини знайдено у квартирі, куди влетів ворожий «шахед».