Найбільший з часу початку повномасштабної війни обмін полоненими між Росією та Україною, який був погоджений під час переговорного процесу, має відбутися незабаром - ще до різдвяно-новорічних свят.

Про це в інтерв'ю Матіасу Дьопфнеру розповів зять президента США Дональда Трампа, учасник переговорної групи від Америки Джаред Кушнер.

За словами бізнесмена, здійснення великого гуманітарного обміну полоненими було головним завданням тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі. Кушнер анонсував повернення додому до своїх родин "тисяч людей".