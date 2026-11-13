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Зеленський: є домовленість про найбільший обмін полоненими і Європу за столом перемовин. Ми боролися за це роки

Раніше представники Європи були присутніми на перемовинах лише для консультацій з Україною або Україною і США, а участі в безпосередніх переговорах не брали.

Зеленський: є домовленість про найбільший обмін полоненими і Європу за столом перемовин. Ми боролися за це роки
Володимир Зеленський
Фото: Стопкадр з відео

Наступний раунд переговорів України, США і Росії може відбутися як в ОАЕ, так і в Швейцарії. Україна наполягає на тому, аби він відбувся якомога швидше, сказав Володимир Зеленський у преспідході в Ірландії після розмови з американськими спецпредставниками Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. 

Він додав, що є домовленість про обмін понад 1000 військовополонених. Треба йти далі до наступних кроків.

«Люди повернуться додому – це перше. Буде наступна зустріч – це друге. Дай Бог, щоб війна завершилася – оце третє. І ще багато різних речей, які поки що не готовий коментуватиме», – сказав президент.

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Україна вважає, що можна було б обміняти усіх на всіх, і це було б вигідно Росії також. Але повернення додому 1000 полонених – це вагома домовленість.

Стосовно згоди США і Росії на те, щоб представники Європи були за столом переговорів, український президент додав, що Україна два роки за це боролася. Тепер Європа обере уповноважених представників, які братимуть участь у наступному раунді.

Зеленський додав, що не знає багато подробиць про діалог американців і Владіміра Путіна. 

Також він зазначив, що гарантії безпеки, про які зараз тривають розмови, є важливими для Європи, бо Україна – її частина. 

«Якщо ми в НАТО – це одна архітектура. Звісно, зміни, тому що нова сильна країна з потужною армією – в НАТО. Усі в Європі були б щасливі, ми говорили про це сьогодні. Але якщо ми не в НАТО – це інша архітектура», – сказав Зеленський.

  • 10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися перші з лютого перемовини України, Росії і США. Після цього переговорники від Штатів Стів Віткофф і Джаред Кушнер поїхали до Росії, аби спілкуватися з Путіним. 
  • 12 листопада вони полетіли з Росії до Ірландії на зустріч із українським президентом. За підсумками перемовин є три результати: домовленість про великий обмін, домовленість про участь Європи в перемовинах і домовленість про наступний раунд переговорів.
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