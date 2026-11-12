Міністр війни США Піт Гегсет нагородив медаллю військовослужбовця, який зробив зауваження його групі за галас біля Могили Невідомого солдата у День ветеранів.

Про це повідомляє SBCnews.

Сам Гегсет опублікував у соцмережі X серію світлин із цим військовим - спеціалістом Томасом Іглесіасом, а також із іншими бійцями підрозділу, які цілодобово охороняють Могилу на Арлінгтонському національному цвинтарі.

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"Ми любимо солдатів. Ми любимо стандарти. Молодець, спеціалісте. Продовжуйте службу, патріоти", - написав голова Пентагону.

We love soldiers. We love standards. Well done, Specialist. Carry on Patriots. https://t.co/Uk6ek6oOso — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 12, 2026

11 листопада Гегсет разом із дружиною та групою радників відвідав Арлінгтонське кладовище з нагоди Дня ветеранів. Після церемонії вони всі позували для спільного фото і грубо порушили протокол. Коли з групи долинув голосний сміх, вартовий голосно зробив зауваження: "Усі відвідувачі повинні постійно дотримуватися тиші та виявляти повагу!".

Зазначимо, що порушення протоколу лише додало негативу на адресу Гегсета, який цього тижня зміг уникнути імпічменту у Конгресі за звинуваченням у незаконному веденні війни проти Ірану.