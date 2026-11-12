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Голова Пентагону нагородив військового, який зробив йому зауваження за галас біля Могили невідомого солдата

"Ми любимо солдатів. Ми любимо стандарти. Молодець, спеціалісте". 

Голова Пентагону нагородив військового, який зробив йому зауваження за галас біля Могили невідомого солдата
Фото: Secretary of War Pete Hegseth

Міністр війни США Піт Гегсет нагородив медаллю військовослужбовця, який зробив зауваження його групі за галас біля Могили Невідомого солдата у День ветеранів. 

Про це повідомляє SBCnews.

Сам Гегсет опублікував у соцмережі X серію світлин із цим військовим - спеціалістом Томасом Іглесіасом, а також із іншими бійцями підрозділу, які цілодобово охороняють Могилу на Арлінгтонському національному цвинтарі.

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"Ми любимо солдатів. Ми любимо стандарти. Молодець, спеціалісте. Продовжуйте службу, патріоти", - написав голова Пентагону. 

11 листопада Гегсет разом із дружиною та групою радників відвідав Арлінгтонське кладовище з нагоди Дня ветеранів. Після церемонії вони всі позували для спільного фото і грубо порушили протокол. Коли з групи долинув голосний сміх, вартовий голосно зробив зауваження: "Усі відвідувачі повинні постійно дотримуватися тиші та виявляти повагу!".

Зазначимо, що порушення протоколу лише додало негативу на адресу Гегсета, який цього тижня зміг уникнути імпічменту у Конгресі за звинуваченням у незаконному веденні війни проти Ірану.

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