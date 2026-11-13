Японія може дозволити американським кораблям з ядерною зброєю заходити до портів

Йдеться лише про надзвичайні ситуації, від яких може залежати безпека Японії.

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Уряд Японії розглядає можливість винятку із заборони на ввезення ядерної зброї, який дозволив би американським військовим кораблям із ядерним озброєнням заходити до японських портів у надзвичайних ситуаціях.

Про це передає "Мілітарний".

Виняток можуть передбачити у трьох ключових документах з національної безпеки. Обговорення заплановані до кінця 2026 року.

Йдеться лише про надзвичайні ситуації, коли уряд визнає, що без тимчасового заходження американських кораблів із ядерним озброєнням неможливо відповідно забезпечити безпеку Японії.

Японія дотримується трьох неядерних принципів: не володіти ядерною зброєю, не виробляти її та не допускати ввезення на свою територію. Вони закріплені у парламентських резолюціях 1971 та 1976 років і є основою неядерної політики країни.

Зазначається, що уряд планує формально зберегти ці принципи, водночас передбачивши можливість винятку для третього — заборони на ввезення ядерної зброї.