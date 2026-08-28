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Південна Корея, Японія та США проведуть ядерно-ракетні навчання

Навчання будуть зосереджені на загрозі з боку КНДР

Південна Корея, Японія та США проведуть ядерно-ракетні навчання
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Південна Корея, Японія та Сполучені Штати проведуть спільні військові навчання 9–11 вересня, щоб перевірити готовність до ракетних і ядерних загроз з боку Північної Кореї.

Як пише Reuters, про це повідомила Південна Корея в п’ятницю.

Щорічні навчання Freedom Edge, які мають оборонний характер, відбудуться у міжнародних водах на південь і схід від південнокорейського острова Чеджу, повідомив Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Тристоронні навчання відбудуться після того, як президент США Дональд Трамп скоротив масштабні спільні навчання зі Південною Кореєю, а згодом США скасували спільні навчання Корпусу морської піхоти, заплановані на наступний місяць.

Трамп частково пояснив свої рішення відмовою Сеула надати допомогу у війні проти Ірану, а також заявив, що навчання Ulchi Freedom Shield, які відбулися цього місяця, посилали Північній Кореї неправильний сигнал.

Трамп намагається організувати новий саміт із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Вони зустрічалися у 2018 та 2019 роках.

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