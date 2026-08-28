Після запровадження мита ЄС імпорт посилок з Китаю скоротився на 30-40%

Йдеться про мито в розмірі 3 євро на невеликі посилки вартістю до 150 євро.

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Після впровадження в ЄС митного збору, імпорт посилок з Китаю скоротився на 30–40%.

Про це пише Euronews.

З 1 липня посилки вартістю менше або дорівнює 150 євро підлягають фіксованій митній ставці в розмірі 3 євро за категорію товарів. Досі такі товари були звільнені від митних зборів.

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Згідно з даними французької митниці, кількість невеликих посилок, імпортованих до Європейського Союзу, зменшилася на 30-40% з моменту запровадження цього заходу.

Французький уряд розглядає це як доказ того, що жорсткіше регулювання може змінити поведінку основних китайських платформ

У 2025 році до Союзу надійшло 5,9 мільярда товарів з низькою вартістю , що еквівалентно понад 16 мільйонам посилок на день.

Згідно з опитуванням, проведеним у 2025 році в ЄС, понад 60% перевірених товарів з низькою вартістю не відповідали європейським вимогам або стандартам безпеки. Таким чином, нові правила також дозволяють митним органам краще виявляти товари, які становлять ризик.