Зеленський прибув до Кишенева на День незалежності Молдови

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Президент Володимир Зеленський прибув до Кишинева на запрошення Маї Санду на День Незалежності Молдови.

Про це повідомляє пресслужба президента.

У Зеленського запланована двостороння зустріч із Санду, а потім - тристороння з президентом Румунії Нікушором Даном.

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Після зустрічей також анонсовані заяви для медіа.

Санду була в Києві на День Незалежності України – вона нагородила Зеленського найвищою державною нагородою – "Орденом Республіки", натомість Зеленський вручив Санду орден княгині Ольги I ступеня.

Як відомо, Молдова проголосила незалежність 27 серпня 1991 року. Того дня парламент країни ухвалив Декларацію про незалежність.

Нагадаємо, що в ніч на 27 серпня п’ять безпілотників порушили повітряний простір Молдови під час атаки Росії по Україні.