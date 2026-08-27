Головне за ніч та ранок четверга, 27 серпня: удар по ТЦ в Харкові, атаки на Київ та Запоріжжя, майже 230 боєзіткнень

Нічні повітряні атаки , 229 бойових зіткнень, бої на Костянтинівському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, атаки дронів на Росії, наслідки зсувів ґрунту в Непалі та Тибеті.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У ніч на 27 серпня росіяни застосували балістичні та гіперзвукові ракети різних типів одразу по кількох українських містах. Вибухи лунали у Києві, на Полтавщині, у Запоріжжі та Кривому Розі.

У Кривому Розі двоє поранених внаслідок атаки на підприємство. У Запоріжжі троє постраждалих. У Києві уламки впали у дворі житлового будинку у Подільському районі.

Також у столиці пошкоджено гімназію в Шевченківському районі, а в комунальному медзакладі вибито вікна.

Реклама

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 229 бойових зіткнень.

Найбільше – на Покровському (31) та Костянтинівському (28) напрямках.

Сили оборони уразили дев’ять пунктів управління, сім районів зосередження живої сили противника, три артилерійські системи, 10 пунктів управління БпЛА та три інші важливі об’єкти противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1400 окупантів, 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО та 17 НРК. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 482 150 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Російські військові атакували Основ’янський район Харкова бойовим безпілотником. За попередніми даними, влучання сталося у торговельний центр, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Згодом міський голова уточнив: наразі йдеться про 3 потерпілих, один з них у вкрай важкому стані. Станом на 12:35 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов оновив інформацію: внаслідок обстрілу загинув 40-річний чоловік, ще 2 людей – травмовані.

Реклама

У ніч на 27 серпня, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну двома протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23», а також 258 ударними БпЛА типу Shahed (близько третини – реактивні), «Гербера», S8000 «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Безпілотниками била з напрямків Курська, Міллерова, Орла, Приморсько-Ахтарська і окупованих Донецька і Криму.

Станом на 9:00, за інформацією Повітряних сил, знешкодили одну протикорабельну ракету «Онікс», 7 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23», 3 «Бандеролі», а також 222 ворожих БпЛА на півдні, півночі, сході та у центрі країни. Основним напрямком удару ворога були Київська, Одеська, Дніпропетровська, Запорізька й Полтавська області.

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється», – повідомили військові.

Станом на ранок атака тривала.

У ніч на 27 серпня молдовські військові зафіксували п’ять несанкціонованих перетинів повітряного простору країни безпілотниками. Усі випадки сталися на тлі російської атаки по території України, повідомило Міністерство оборони Молдови, пише Newsmaker.

Перший безпілотник виявили о 03:56. Він перетнув державний кордон Молдови з боку України неподалік Біляївки та почав рухатися в напрямку Паланки у Штефан-Водському районі.

Більше інформації – в новині.

У Росії поскаржилися, що вночі їх атакували безпілотники, в Міноборони стверджують, що ППО збила 267 апаратів, пише Astra.

Зокрема повідомляють, що Башкортостан атакували безпілотники, жителі Стерлітамака повідомляли про вибухи та прольоти БПЛА, а в Уфі закривали аеропорт.

Реклама

Дрони начебто збивали над територіями Білгородської, Брянської, Курської, Волгоградської, Воронезької, Липецької, Нижегородської, Ростовської, Самарської, Саратовської, Ульяновської Крим та над акваторіями Азовського та Чорного морів.

Україна має інформацію, що російський генеральний штаб уже підготував варіант додаткової мобілізації в 2026-2027 рр. Росія розраховує набрати сукупно 600 000 осіб: по 300 тисяч кожного року. Мобілізувати зібралися, зокрема, правоохоронців і ширше коло ув'язнених, що відбувають покарання в тюрмах і таборах.

Таку інформацію Головного управління розвідки і Служби зовнішньої розвідки оприлюднили на сайті президента. За даними розвідок, насамперед Росія хоче доукомплектовувати з’єднання і військові частини, що воюють проти українців, а також підрозділи російських військ, які зараз формуються.

Для придушення можливих негативних соціальних і економічних наслідків переведення російських регіонів у жорсткіший воєнний режим готують силове реагування. Найбільше проблеми з контрактуванням проявляються в Дагестані, Орловському і Володимирському регіонах.

Докладніше – в новині.

Унаслідок повені та зсувів ґрунту на кордоні Непалу і контрольованого Китаєм Тибету загинули не менше 165 людей. Це інформація про жертв з непальського боку, уряд Китаю поки не надав дані про загиблих у Тибеті.

За повідомленнями місцевої влади, загалом внаслідок масштабних раптових повеней та зсувів ґрунту зниклими безвісти вважаються понад 1100 людей, з них понад 400 – місцевих мешканців і понад 700 туристів з майже тридцяти країн. Станом на 10:30 інформації щодо наявності громадян України серед загиблих чи постраждалих немає, повідомили в МЗС України.

Зниклими залишаються 55 українців. МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР продовжують здійснювати моніторинг ситуації та тримають справу щодо зниклих українців на у контролі.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!