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Росія просить у Північної Кореї нові, потужніші балістичні ракети KN-30, – ГУР

Москва веде переговори з Північною Кореєю, аби отримати черговий пакет військової допомоги перед осінньо-зимовим періодом.

Росія просить у Північної Кореї нові, потужніші балістичні ракети KN-30, – ГУР
Андрій Черняк
Фото: ГУР

Росія просить у Північної Кореї нові балістичні ракети KN-30 – втричі потужніші, ніж KN-23/24.

Про це повідомив представник ГУР МО України Андрій Черняк у коментарі для Liga.net.

Водночас факт передачі цих ракет від КНДР Росії наразі не зафіксовано.

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Черняк нагадав, що Москва веде переговори з Північною Кореєю, аби отримати черговий пакет військової допомоги перед осінньо-зимовим періодом.

За попередніми оцінками воєнної розвідки України, у Кремлі просять 120 балістичних ракет і 6 пускових установок, ракетний підрозділ чисельністю до 90 осіб, контингент армії КНДР від 30 000 до 50 000 військових (наразі невідомо, де їх застосовуватимуть).

За словами представника ГУР, наразі із запитуваного Москва отримала 40 ракет KN-23/24, дві з яких уже застосувала під час однієї з нещодавніх атак по Україні.

  • Раніше Черняк повідомляв, що Росія планує розмістити ракетний підрозділ із близько 90 північнокорейських військовослужбовців у Воронезькій області у складі своєї 112-ї ракетної бригади.

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