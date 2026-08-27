Окупанти вдарили по підприємству в Запоріжжі

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Російські війська атакували Запоріжжя, було пошкоджено виробничі приміщення одного з підприємств. Після удару там виникла пожежа.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За попередньою інформацією, люди не постраждали. Інші наслідки атаки наразі уточнюють.

До цього в Запорізькій ОВА повідомляли про загрозу ударних безпілотників. Повітряна тривога в регіоні триває: до дронів додали небезпеку запуску швидкісних ракет ворогом.