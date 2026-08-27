Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вдарили по підприємству в Запоріжжі

Внаслідок обстрілу пошкоджені виробничі приміщення.

Окупанти вдарили по підприємству в Запоріжжі
Удар по Запоріжжю
Фото: Запорізька ОВА

Російські війська атакували Запоріжжя, було пошкоджено виробничі приміщення одного з підприємств. Після удару там виникла пожежа.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За попередньою інформацією, люди не постраждали. Інші наслідки атаки наразі уточнюють.

До цього в Запорізькій ОВА повідомляли про загрозу ударних безпілотників. Повітряна тривога в регіоні триває: до дронів додали небезпеку запуску швидкісних ракет ворогом.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies