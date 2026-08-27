Окупанти вдарили по підприємству в Запоріжжі

Російські війська атакували Запоріжжя, було пошкоджено виробничі приміщення одного з підприємств. Після удару там виникла пожежа.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За попередньою інформацією, люди не постраждали. Інші наслідки атаки наразі уточнюють.
До цього в Запорізькій ОВА повідомляли про загрозу ударних безпілотників. Повітряна тривога в регіоні триває: до дронів додали небезпеку запуску швидкісних ракет ворогом.
- Напередодні російська армія теж била по обласному центру дронами. Постраждали двоє 17-річних дівчат та 41-річний чоловік. Безпілотник вдарив по нежитловій будівлі. Внаслідок атаки також пошкоджені автомобілі, припарковані поруч.