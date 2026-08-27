Пріоритетними “цілями” для російської розвідки були запасні командні пункти, логістичні склади, фортифікаційні споруди та маршрути руху Сил оборони у напрямку передової.

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У місті затримали чотирьох учасників осередку, серед них подружжя

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала на Донеччині російську агентурну мережу, яка шпигувала за Силами оборони у Краматорську.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

У місті затримали чотирьох учасників осередку, які за вказівкою ворога фіксували координати Сил оборони на території прифронтового міста.

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Пріоритетними “цілями” для розвідки, які перед агентами ставила російська спецслужба, були запасні командні пункти, логістичні склади, фортифікаційні споруди та маршрути руху Сил оборони у напрямку передової.

Також на замовлення ФСБ агенти відстежували наслідки російських обстрілів Краматорська для підготовки нових та коригування повторних ударів по місту.

За матеріалами справи, троє фігурантів були завербовані ворогом через їхнього давнього знайомого, який проживає у Санкт-Петербурзі та працює на співробітника “Управління ФСБ у ДНР” – Олександра Ногаша.

Одним із агентів виявився водій підприємства житлово-комунального господарства Краматорська, який під виглядом робочих поїздок об’їжджав місто, щоб виявити і “злити” ворогу розташування українських захисників.

Крім того, він підшукував потенційних кандидатів для подальшого вербування російськими спецслужбістами.

Також до ворожої групи входив місцевий сантехнік та його дружина, які на власному авто об’їжджали місто, щоб зафіксувати на телефонну камеру об’єкти, які, на їхню думку, використовували Сили оборони.

Згодом агентурна пара залучила до співпраці з ворогом свою подругу – місцеву рієлторку, яка за дорученням російської розвідки розвідувала місця зосередження особового складу та напрямки руху оборонців Донеччини.

Співробітники СБУ затримали всіх чотирьох фігурантів. Під час обшуків у них вилучено смартфони та інші електронні прилади із доказами роботи на ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.