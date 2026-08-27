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Уночі захисники збили 7 балістичних ракет, 222 дронів, 3 «Бандеролі» і одну ракету «Онікс»

Атака триває. 

У ніч на 27 серпня, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну двома протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23», а також 258 ударними БпЛА типу Shahed (близько третини – реактивні), «Гербера», S8000 «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Безпілотниками била з напрямків Курська, Міллерова, Орла, Приморсько-Ахтарська і окупованих Донецька і Криму.

Станом на 9:00, за інформацією Повітряних сил, знешкодили одну протикорабельну ракету «Онікс», 7 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23», 3 «Бандеролі», а також 222 ворожих БпЛА на півдні, півночі, сході та у центрі країни. Основним напрямком удару ворога були Київська, Одеська, Дніпропетровська, Запорізька й Полтавська області. 

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється», – повідомили військові.  

Результати відбиття атаки
Фото: Повітряні сили Telegram
Результати відбиття атаки

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

  • Днями президент повідомив, що в Україну привезли ракети для систем Patriot, однак засобів для збиття балістики все ще недостатньо.
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