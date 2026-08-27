РФ атакувала у двох районах Полтавщини промисловість та енергетику

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У ніч на 27 серпня російські війська атакували Кременчуцький та Миргородський райони Полтавщини. Люди не постраждали, але є часткове відключення світла.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Віталій Дяківнич.

Ворог атакував промислові підприємства у Кременчуцькому районі.

Також під удар потрапив один з обʼєктів енергетики у Миргородському районі. Сталося аварійне відключення електроенергії, без світла тимчасово залишилися споживачі у 7 населених пунктах.

Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформації щодо травмованих станом на ранок не було.