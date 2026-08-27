Троє людей поранені внаслідок атак у Кривому Розі

Увечері і вночі ворог бив по двох районах Дніпропетровської області.

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Внаслідок вечірніх і нічних атак у Дніпропетровській області поранені троє людей. Ворог бив по двох районах ракетами, дронами й артилерією.

Усі троє постраждалих – у Кривому Розі. Серед них чоловіки 46 і 58 років, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

«Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості», – сказав він, додавши, що в місті пошкоджено підприємство.

Інформація про третього пораненого з'явилася пізніше, його вік Ганжа не уточнив.

У Нікопольському районі під ударом були райцентр і Марганецька громада. Там також понівечено підприємство.