Троє людей поранені внаслідок атак у Кривому Розі

Внаслідок вечірніх і нічних атак у Дніпропетровській області поранені троє людей. Ворог бив по двох районах ракетами, дронами й артилерією.
Усі троє постраждалих – у Кривому Розі. Серед них чоловіки 46 і 58 років, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.
«Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості», – сказав він, додавши, що в місті пошкоджено підприємство.
Інформація про третього пораненого з'явилася пізніше, його вік Ганжа не уточнив.
У Нікопольському районі під ударом були райцентр і Марганецька громада. Там також понівечено підприємство.
- Учора протягом дня ворог близько 40 разів атакував Дніпропетровську область, йшлося в зведенні обласної військової адміністрації. Загинули двоє людей. Одна людина отримала поранення.