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Дві людини загинули внаслідок російських атак по Дніпропетровщині

Окупанти понад 40 разів упродовж дня обстрілювали область безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

Дві людини загинули внаслідок російських атак по Дніпропетровщині

26 серпня упродовж дня росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровську область. Гатили безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Дві людини загинули, ще одна – дістала поранень внаслідок атак.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Іван Федоров.

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській громадах. Пошкоджені багатоповерхівка, приватний будинок та авто. Загинули дві людини – 71-річна жінка та 48-річний чоловік. Постраждав 59-річний чоловік. Він на амбулаторному лікуванні.

У Синельниківському районі постраждали Васильківська і Миколаївська громади. Знищені приватний будинок, господарська споруда, авто. Понівечені близько 20 осель, фермерське господарство, сільгосптехніка та автівки. 

У Богданівській громаді Павлоградського району виникли пожежі. Пошкоджене підприємство.

У Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі, побита приватна оселя.

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