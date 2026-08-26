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У Зеленського провели нараду щодо оборонних операцій на ключових напрямках фронту

Зокрема, для оборони Донеччини створять два угруповання, якими командуватимуть Андрій Білецький і Денис Прокопенко.

У Зеленського провели нараду щодо оборонних операцій на ключових напрямках фронту
нарада військових і глави держави
Фото: скриншот відео

Президент Володимир Зеленський провів безпекову нараду щодо ситуації на фронті та оборонних операцій на ключових напрямках. 

За словами глави держави, до наради долучилися головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, командувач ДШВ Олег Апостол, командувач СБС Роберт Бровді, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, командир 1-го корпусу НГУ «Азов» Денис Прокопенко і начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Головна увага – реальному стану справ на передовій, що потрібно для підвищення ефективності воїнів, ситуації в Запоріжжі. Доручив посилити захист міста і області, тих напрямків, від яких залежать і інші міста й громади», - розповів Зеленський.

Президент також повідомив, що для посилення ефективності оборони Донеччини створять два угруповання, якими командуватимуть Білецький і Прокопенко.

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