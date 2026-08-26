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Зеленський: посилимо наші позиції в Донецькій області двома новими угрупованнями під командуванням Білецького і Прокопенка

Які саме угруповання – подробиць поки немає. 

Зеленський: посилимо наші позиції в Донецькій області двома новими угрупованнями під командуванням Білецького і Прокопенка
Денис Прокопенко
Фото: Пресслужба “Азову”

Президент Володимир Зеленський 26 серпня приїхав у Запорізьку область. Традиційне звернення він записав на тлі стели на в'їзді до Запоріжжя. 

Президент зазначив, що Україна продовжуватиме активну оборону. Разом з головкомом Михайлом Драпатим і Генштабом визначили порядок подальших кроків. 

«Перше – будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угрупованням. Командувачами будуть Герой України Денис Прокопенко та Герой України Андрій Білецький», – сказав президент.

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Друге – відбулося спілкування з командирами на Запорізькому напрямку. Президент анонсував щбільшення необхідних засобів, зокрема НРК. Будуть рішення про системніші підходи до мідл-страйків. Президент сказав, що будуть й відповідні кадрові рішення. 

В межах поїздки провели нараду про безпекову ситуацію в Запоріжжі та області.

«Триває наша робота з американською стороною. Ми на зв'язку з ними», – сказав Володимир Зеленський, додавши, що детально роблять усе для наближення миру. 

  • Денис Прокопенко – командувач 1-го корпусу Національної гвардії «Азов». Андрій Білецький – командир Третього армійського корпусу. 
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